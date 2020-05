Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), a fost avertizat, joi, de reprezentantii PNL Vaslui cu privire la faptul ca incalca legea, dupa ce acesta a refuzat sa poarte masca de protectie la sedinta ordinara a CJ, iar unii dintre consilierii PSD au procedat la fel, transmite…

- Consilierul PNL Liviu Iacob i-a reprosat lui Dumitru Buzatu ca prin refuzul de a purta masca da un exemplu nepotrivit atat consilierilor judeteni PSD, cat si cetatenilor judetului, in general. De asemenea, consilierii judeteni liberali au invocat o dispozitie data chiar de presedintele CJ Vaslui care…

- O poliloghie sanitara interminabila redactata de Nelu Tataru & Comp Nelu Tataru , ministrul Sanatații a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul…

- Conform documentului, pe perioada starii de alerta, masca de protecție trebuie purtata in orice spațiu public inchis, spații comerciale, mijloace de transport in comun și la locul de munca, pe toata durata prezenței in oricare din spațiile inchise ale incintei, In funcție de evaluarea riscului…

- Din 15 mai, cand starea de urgența a fost inlocuita cu starea de alerta, purtarea maștii de protecție a devenit obligatorie in Romania, in spațiile inchise. Obligativitatea a starnit controverse, fiind vazuta de catre unii drept o masura „abuziva”. Raed Arafat, secretar de stat in MAI, arata miercuri,…