- Gheorghe Dinca a facut din nou declarații uimitoare in fața achetatorilor, povestind cum a primit de la un barbat un sac plin cu oase de femeie, pe care le-a aruncat langa o padure. Același barbat a intalnit-o pe Luiza in casa lui Gheorghe Dinca, despre care spune ca nu a ucis-o.

- O tanara din Alba a fost gasita marți, in coma, in locuința unui barbat din Teiuș. Tanara a fost descoperita dupa ce familia acesteia, ingrijorata ca fata nu a mai luat legatura cu ei, a apelat la polițiștii din Alba. Cazul a fost facut public de familia fetei, care a distribuit intens pe Facebook …

- Un barbat si o femeie au fost gasiti morti intr-o locuinta din municipiul Piatra Neamt, unde pompierii au fost chemati din cauza unei posibile scurgeri de gaze, potrivit NEWS.ro.Pompierii de la Detasamentul Piatra Neamt au fost solicitati sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI, la o…

- Un barbat și o femeie au fost gasiți morți sambata, in locuința lor din Piatra Neamț, scrie Mediafax.Pompierii au fost chemați la locuința respectiva dupa ce s-au sesizat posibile scapari de gaze.Medicul de pe ambulanța a constatat decesul a doua persoane, un barbat și o femeie.Cei doi soți iși incalzeau…

- O femeie de 83 de ani din localitatea Orlea, județul Olt, afost ucisa in propria locuința de un barbat care i-a furat apoi aproape 10.000de lei și telefonul. Un barbat de 48 de ani a fost retinut pentru omor calificatsi talharie calificata dupa ce a intrat in casa femeii și a strangulat-olasand-o fara…

- La data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 16.50, politistii Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai au fost sesizati, de catre o femeie de 72 de ani, din comuna Limanu, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in locuinta sa, o persoana necunoscuta ar fi patruns in locuinta, unde ar fi lovit o, ar…

- Dezamagirea din dragoste poate impinge oamenii spre gesturi extreme. Daca, in cazul unora, asta poate insemna un final tragic, in cazul unui barbat din Suceava a insemnat mai degraba o situație bizara de vandalizare de morminte.

- Un barbat din Olt a fost prins chiar in fapt, in timp ce bajocorea o femeie, chiar in propria lui locuința. Agresorul, in varsta de 38 de ani, a fost reținut de polițiști, dupa ce o vecina de-ale agresorului a sunat la urgența la 112.