- Un barbat din Italia a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare, dupa ce și-a inecat soția in mare. Giovanni Perria, 78 de ani, și-a ucis nevasta in octombrie 2018, dupa ce a aflat ca aceasta il inșelase in urma cu 40 de ani, pe cand locuiau in Germania, informeaza Daily Mail.Originar din Narbolia,…

- O romanca a fost arestata in orasul italian Verona dupa ce și-ar fi șantajat amantul, amenințandu-l ca le va spune soției și copiilor despre aventura lor daca nu o platește in schimbul tacerii, scrie Verona Sera . Plata lunara, timp de doi ani Șantajul ar fi inceput in septembrie 2018, cand romanca…

- Inotatorul japonez Daiya Seto, cvadruplu campion mondial la natatie, a fost suspendat pana la finalul anului de catre federatia de la Tokyo, dupa ce a recunoscut ca a avut o relatie extraconjugala, noteaza Hotnews.ro. In varsta de 26 de ani, Daiya Seto el si-a cerut scuze si a renuntat la statutul sau…

- Lidia Buble se afla din nou in atenția publicului, de data aceasta, printr-o aventura pe care ar fi avut-o cu unul dintre concurenții show-ului „Exatlon”, difuzat la Kanal D. Este vorba despre Costin Gheorghe, fratele celebrei cantarețe Elena Gheorghe, cu care blondina ar fi avut o idila. Citește gratuit…

- Hashem Abedi, fratele lui Salman Abedi, autorul atacului sinucigas din mai 2017 din Manchester, in care au murit 22 de persoane, a fost condamnat joi de un tribunal britanic la cel putin 55 de ani de inchisoare pentru participarea la acel atac, informeaza agentiile internationale de presa.Pe…

- Zugravul-tepar din Cugir a scapat de inchisoare in regim de detentie dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia i-a admis apelul formulat in doua dosare dupa ce instanta de fond l-a condamnat in 2019 cu executare.