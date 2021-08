Un bărbat s-a enervat și i-a dat foc soției. Aceasta este în stare gravă la spital O femeie din Galați se afla in stare grava la spital dupa ce soțul ei i-a dat foc cu benzina, in urma unei dispute. Femeia de 53 ani a ajuns in secția de chirurgie plastica a Spitalului din Tecuci cu arsuri de gradul 1 și 2 pe aproximativ 15% din suprafața corpului. Cele mai afectate parți ale corpului sunt coapsa dreapta și mana stanga. Facarile cauzate de incendierea cu benzina i-au cuprins 15% din suprafața corpului, iar vecinii au sarit in ajutorul ei și au reușit sa stinga flacarile. Tot ei sunt și cei care au sunat imediat la 112. Barbatul a fost reținut și este audiat de poliție. Acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

