- O gafa antologica s-a produs in judetul Gorj. Mort de aproximativ un an, un barbat a fost invitat sa se prezinte la sediul Direcției de Evidența a Persoanelor din Targu Jiu, pentru a-și schimba actul de identitate. Ion Radoescu nu a putut sa dea curs invitației de a se prezenta la sediul instituției…

- Un gorjean decedat de aproximativ un an a fost invitat sa se prezinte la sediul Direcției de Evidența a Persoanelor din Targu Jiu pentru a-și schimba actul de identitate, deoarece acesta expirase

- Certificatul de Carte Funciara poate fi eliberat si online Foto: codfiscal.net. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Persoanele care vor sa obțina un certificat de Carte Funciara pot solicita eliberarea acestuia și online. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara a eliberat…

- Intreprinderea ”Barza Alba”, una din cele mai mari companii producatoare de divin din Republica Moldova, va fi inclusa in lista bunurilor nepasibile privatizarii. Un proiect de lege in acest sens a fost aprobat, astazi, in lectura finala, cu voturile a 71 de deputați. Documentul prevede acordarea intreprinderii…

- Miercuri, UE va modifica sanctiunile impuse Rusiei, prin autorizarea deblocarii unor fonduri apartinand unor mari banci rusesti, proces de care ar putea fi nevoie pentru a reduce blocajele aparute in comertul mondial cu alimente si ingrasaminte, arata un document de lucru consultat de Reuters, potrivit…

- Guvernul Nicolae Ciuca a elaborat un proiect de OUG pentru modificarea Codului Fiscal, actul normativ referindu-se, printre altele, la modificarea bazei anuale de calcul a CAS și CASS in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente. Actul normativ consultat de ȘTIRIPESURSE.RO…

- Elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, prevede noul regulament cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar care va intra in vigoare la toamna. Documentul subliniaza ca dreptul la educație este de ordin constituțional, asa ca masura exmatricularii va fi posibila doar…

- Ministerul Cercetarii a inițiat un proiect de Hotarare de Guvern privind plata integrala a restanțelor pe care Romania le are la bugetul Agenției Spațiale Europene (ESA). Libertatea a scris recent ca suma a ajuns la 102 milioane de euro pentru perioada 2019-2022. Conform proiectului, Romania va plati…