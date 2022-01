Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani din Soroca a fost agresat fizic si jefuit de catre un adolescent de 17 ani. Intamplarea a avut loc, astazi, intr-un market din Soroca. Potrivit Politiei, suspectul l-a lovit cu pumnul pe barbat, i-a furat telefonul mobil si a fugit de la locul incidentului.

- Un barbat a jefuit o casa de schimb valutar din Sibiu in plina zi și a reușit sa fure aproximativ 2.000 de euro. Hoțul a fost prins și imobilizat de oamenii care se aflau in zona, inaintea sosirii forțelor de ordine, informeaza Jandarmeria Sibiu.

- Un barbat care ar fi furat telefonul unui copil de noua ani a fost prins de politistii din Bucuresti, marti seara. Oamenii legii au tras mai multe focuri de arma, pentru a-l imobiliza pe barbat.

- Un tanar din Cluj a fost surprins furand telefonul angajatului unui supermarket din orasul Cluj-Napoca, in timp ce facea cumparaturile de Craciun, alaturi de sotie si cei doi copii ai lor, informeaza Observatornews . Un barbat, tatal a doi copii, a fost surprins de camerele de luat vederi cum fura un…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din Arad, care se afla la Targul de Iarna ce se desfașoara in zona Palatului Administrativ, a furat un telefon mobil din buzunarul unui barbat. Prejudiciul a fost recuperat, iar hoțul a fost reținut pentru 24 de ore.

- O femeie din Campeni este cercetata pentru furt. Ar fi profitat de starea de ebrietate in care se afla un cunoscut și i-ar fi sustras telefonul mobil. Polițiștii au gasit telefonul asupra ei și l-au restituit pagubitului. La data de 7 decembrie 2021, polițiștii de siguranța publica din Campeni au…

- O femeie din Campeni, cercetata pentru furt: I-ar fi furat telefonul unui barbat beat, in timp ce se afla intr-un bar O femeie din Campeni, cercetata pentru furt: I-ar fi furat telefonul unui barbat beat, in timp ce se afla intr-un bar O femeie din Campeni este cercetata pentru furt. Ar fi profitat…

- Un tanar in varsta de 21 de ani și o fata de 18 ani au ajuns in arestul Poliției dupa ce i-au furat telefonul mobil unui trecator sub amenințarea cuțitului. Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara i-au reținut ieri, la scurt timp dupa ce au comis talharia.…