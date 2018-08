Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient in varsta de 67 de ani din judetul Iasi a murit, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase dupa ce a fost diagnosticat cu meningita cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de tantar. Potrivit managerului institutiei medicale, prof.dr. Carmen Dorobat, la Iasi au fost confirmate 7 cazuri…

- Un barbat dintr-o comuna din judetul Iasi a murit din cauza virusului West Nile la Spitalul de Boli Infectioase din municipiul resedinta, acesta fiind primul deces inregistrat in judet. Directorul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat ca barbatul a venit…

- Virusul mortal West Nile, transmis de tantari, a fost depistat la hotar cu Moldova. Patru barbati cu varste cuprinse intre 60 si 71 de ani au fost internati in sectia reanimare a Spitalului de Boli Infecțioase din judetul Iasi dupa ce au fost intepati cand erau la pescuit.

- O persoana a murit din cauza infectarii cu virusul West Nile, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Un prim caz de infectare cu virusul West Nile din acest sezon, virus care se transmite la om prin intepatura de tantar, a fost confirmat in Iasi. Este vorba de un barbat in varsta de 67 de ani, din judetul Iasi, care nu a iesit in afara tarii, si care a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta…

- Un iesean in varsta de 43 de ani, din cartierul Tudor Vladimirescu, a ajuns ieri la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi dupa ce aburul fierbinte, din cate presupun medicii, de la o oala de apa de pe aragaz aflata sub presiune, i-a provocat arsuri pe 20- din suprafata…

- Medicii din cadrul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi au declarat ca, in total, 14 copii din localitatea Dolhesti au ajuns la spital, dar numai 11 au fost identificati cu probleme. "La schimbarea garzii, adica astazi (duminica - n.r.) dimineata, au fost adusi 14 copii de la…

- „In cazul bebelusului de trei luni s-a confirmat serologic, dupa deces, ca rujeola a fost cauza mortii. De la inceputul anului 2018 au fost 266 de cazuri inregistrate la Iasi, dintre care 40 au fost fara complicatii, iar sase s-au soldat cu decese", a precizat profesorul Carmen Dorobat, managerul Spitalului…