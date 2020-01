Peste 20 de salvamonitiști cauta un barbat care a disparut in Bucegi de doua zile. Salvamontiștii spun ca șansele ca acesta sa mai fie gasit in viața sunt destul de mici, transmite Mediafax.Barbatul a disparut vineri in Munții Bucegi. Peste 20 de savamontiști din Bușteni, Sinaia și Prahova, dar și un echipaj cu avion au cercetat potecile din Abruptul Prahovean și o parte a Platoului Bucegi, in speranța ca vor da de urma celui disparut. Insa cautarile au ramas fara rezultat deocamdata.Șansele ca barbatul disparut sa mai fie gasit in viața sunt destul de mici, avand in vedere frigul din timpul nopții,…