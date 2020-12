Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean strain care muncea la un abator din comuna prahoveana Posesti a fost omorat chiar in ziua de Craciun. Criminalul este si el ranit si a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti pentru ingrijir medicale.

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Satu Mare, angajat ca impiegat de mișcare in Gara CFR Seini, a fost batut cu bestialitate de un grup de indivizi care au reușit sa fuga dupa atac. Polițiștii au deschis o ancheta, iar victima a fost transportata la spital, potrivit VasileDale.Atacul a avut loc, miercuri…

- F. T. Puneam, ieri, sub semnul intrebarii faptul ca la Marginenii de Jos (comuna Filipestii de Targ) ar fi avut loc o crima. Tragicul eveniment – aveam sa aflam de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova – era instrumentat de catre un procurorul de caz, insa, din motive care tineau de o posibila…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca miercuri va fi trimisa o echipa de la Inspectia de Stat din Minister la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, unde mai multi pacienti cu COVID-19, care aveau nevoie de ingrijiri in terapie intensiva, au fost trimisi la unitatea mobila pentru a se constata…

- O noua crima a fost savarșita in Prahova, in localitatea Șoimari, in seara zilei de vineri, 9 octombrie. Un barbat care consumase alcool s-a luat la cearta cu un vecin și l-a lovit cu piciorul la cap. Victima a cazut in urma loviturii și a dat cu capul de carosabil, fapt care i-a provocat decesul.…

- Doi adolescenti in varsta de 16, respectiv 17 ani au fost impuscati in cap cu un pistol cu bile in timpul unui conflict de strada care s-a petrecut marti, la orele pranzului, in fata unui liceu. Politistii din Ploiesti au reusit sa mai prinda inca doi dintre adolescentii care au participat la conflict.…

- Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiat in abdomen, pe o strada din municipiul Vaslui, de un tanar de 16 ani dintr-un centru al Direcței Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului aflat chiar in vecinatatea zonei in care a avut loc incidentul.Agresiunea s-a petrecut…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, evenimentul s-a petrecut in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi minori. Citeste si: Adolescent de 15 ani injunghiat de un coleg in drum spre scoala. Agresorul a fugit lasandu-l intr-o balta de sange "In…