Un bărbat din Pitești a fost ucis de prostituata agățată pe un site de anunțuri Un barbat in varsta de 57 de ani din Pitești a murit in chinuri groaznice, injunghiat de doua persoane in același timp, doar pentru ca a refuzat sa plateasca serviciile unei prostituate pe care o contactase de pe un site de anunțuri. In timp ce barbatul striga dupa ajutor cu ultimele puteri, vecinii din bloc asistau de la geamuri la tabloul de coșmar. Se intampla in august 2022 intr-un cartier de blocuri din Pitești. Victima, un barbat de 57 de ani, solicitase telefonic serviciile unei prostituate, o femeie de 23 de ani, care se promova pe un site de mica publicitate. Intalnirea dintre cei doi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in apropiere de Volgograd, soția unui luptator al PMC Wagner l-a injunghiat mortal pe acesta pentru... emotivitate excesiva. Tragedia familiala a avut loc in districtul Svetloiarski, potrivit publicației ruse V1.ru.„Barbatul, in lumina evenimentelor de ieri, se temea foarte mult ca vor veni…

- O femeie din Alba și-a iertat soțul care a aruncat un topor inspre ea. Victima a povestit in instanța cum a fost ranita O femeie din Alba și-a iertat soțul care a aruncat inspre ea cu un topor și i-a provocat o rana. Fapta s-a intamplat in data de 8 iunie 2023. Cateva zile mai tarziu a fost judecat…

- Un fost procuror a accidentat mortal o femeie si si-a vazut de drum. Barbatul a mers inca doi kilometri, pana la cabinetul sau de avocatura. Cand politistii au venit dupa el, le-a spus ca a crezut ca lovise un caine. Barbatul, de 72 de ani, s-a ales cu dosar penal si este cercetat in libertate, scrie…

- Crima, vineri dupa-masa, in localitatea clujeana Dezmir, comuna Apahida. O clujeanca și-a omorat soțul cu mai multe lovituri de cuțit. Nu se știe la acest moment daca cei doi copii minori ai cuplului au asistat la scena sangeroasa. In urma cu doua saptamani, femeia a mai provocat un scandal uriaș. Femeia,…

- Drama unei familii din Alba, detaliata in instanța: O femeie il suspecteaza pe soțul ei de fapte tulburatoare. Victima ar fi fiica O femeie din Alba a facut o serie de acuzații grave, fața de barbatul cu care pana de curand iși imparțea casa si viața. O serie de acuzații facute in instanța, la Judecatoria…

- REȘIȚA – Victima, in varsta de aproximativ 30 de ani, a fost scoasa dintre fiarele autoturismului de catre alți participanți la trafic, pana la sosirea echipajelor de intervenție. Accidentul rutier a fost raportat la 112 și s-a produs pe DN 58B, intre Moniom și Colțan! La locul accidentului s-au deplasat…

- O femeie in varsta de 29 de ani a scapat cu viata, fara sa fie ranita, dintr-un accident produs vineri, 21 aprilie, in municipiul Ramnicu Sarat, cand un TIR incarcat cu marfa a lovit-o pe trecerea de pietoni, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Buzau, citat de Agerpres.Incidentul s-a produs pe DN2…

- Un judecator din Turcia a fost ars cu ulei incins si injunghiat de sotia sa dupa ce a amenintat-o ca o va parasi pentru ca testul de paternitate a aratat ca el nu era tatal biologic al fiului lor. Victima Necmi Arslan, in varsta de 54 de ani, a fost gasita moarta in apartamentul sau din Istanbul, pe…