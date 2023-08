Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 72 de ani, din comuna Poduri, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins, in doua zile consecutive, beat la volan. Pe 24 iulie, in jurul orei 00:30, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti, a depistat in flagrant delict, un barbat […] Articolul…

- La data de 23 iulie 2023, in jurul orei 18,40, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 46 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…

- Un barbat din Calafat a fost depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive. El prizase cocaina și s-a urcat la volan. Polițiști din cadrul Secției 2 Craiova au depistat un barbat, de 40 de ani, din Calafat, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul 1 Mai. Intrucat prezenta un comportament…

- In ziua de 8 iunie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurala Bascov au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Din cercetari s-a stabilit ca in ziua de 20 noiembrie…

- Ieri, 22 mai a.c., polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat, despre producerea unui accident rutier in localitatea Rona de Jos. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 54 de ani din Tisa a condus un moped pe D.N.18, in…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au oprit pentru control luni, 15 mai, in jurul orei 20.30, un autoturism condus pe strada 1 Iunie din Apahida, de un barbat de 52 de ani, din comuna Camarașu. In urma solicitarii documentelor, s-a constatat faptul ca barbatul nu deține permis de…

- Nr. 158 din 16 mai 2023 BULETIN DE PRESA Retinut de politisti dupa ce a fost depistat la volan, baut si fara permis de conducere La data de 14 mai a.c., in jurul orei 14:30, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au depistat in flagrant delict, un barbat, de 49 de ani, din comuna Livezi,…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 mai a.c., in jurul orei 23.20, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 41 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Garii, fara a detine permis de conducere pentru…