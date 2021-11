Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr.7 Malini, au primit spre executare Mandatul de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de catre Judecatoria Falticeni, privind pe un barbat in varsta de 30 ani, din Malini, care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 7 luni inchisoare pentru savarșirea…

- Ieri, 4 noiembrie, polițiștii din Șomcuta Mare au pus in executare Mandatul de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de judecatoria Baia Mare pe numele unui baimarean in varsta de 50 de ani. Acesta a fost condamnat la pedeapsa de 1 an inchisoare, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la furt calificat.…

- La 22.10.2021, in jurul orelor 07.30 , un barbat de 30 ani din Campulung Moldovenesc, a condus autoturismul pe DN17, in afara localitații Bucșoaia, avand directia de deplasare Frasin catre Gura Humorului si din cauza ca nu a pastrat o distanta suficienta in mers fata de autoturismul condus de un barbat…

- Luni, 18 octombrie, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag, au pus in aplicare un Mandatul de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de Judecatoria Salonta pe numele unui barbat de 38 de ani din Cornești. Barbatul este condamnat la 6 luni cu executare pentru comiterea infracțiunii de vatamare corporala din…

- Joi, 7 octombrie, polițiștii din Baia Sprie, au pus in executare un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de catre Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 31 de ani din Baia Sprie. Acesta a fost condamnat la un an, trei luni si 340 de zile, pentru comiterea infractiunii de furt calificat,…

- Mandat pus in aplicare de politisti.La data de 4 octombrie a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul I.P.J. Constanta au identificat un barbat, de 44 de ani, pe numele caruia Judecatoria Medgidia a emis un mandat de executare a pedepsei de un an de inchisoare, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- In timp ce conducea autoutilitara pe raza municipiului Radauți din directia DN 17A catre DJ178, un localnic de 21 de ani a patruns pe contrasens a acrosat autoturismul condus de un barbat din comuna Sucevita, dupa care a intrat in coliziune frontala cu autoturismul care circula de asemenea din sens…