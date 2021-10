Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al unui barbat de 32 de ani, locuitor al satului Cozești, care a fost anunțat in cautare inca din luna iunie, a fost gasit spanzurat intr-o padure, din satul Petropavlovca al raionului Singerei. Potrivit poliției, cadavrul a fost descoperit de catre un padurar.

- Mobilizare de forțe, azi-noapte, intr-o padure din Neamț, in cautarea unui barbat care a plecat sa culeaga ciuperci și nu s-a mai intors acasa. Familia a sunat la poliție, dupa ce omul nu a dat nici un semn intreaga zi.

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt a intervenit luni seara, la sediul Politiei Targu Neamt, dupa ce un barbat a dus un proiectil din al Doilea Razboi Mondial, pe care l-a gasit in padure, scrie Digi24.

- Un barbat de 64 de ani a fost atacat de un porc mistreț in localitatea Unguraș in timpul unei partide de vanatoare.Polițiștii dejeni au fost sesizați sambata, in jurul orei 10.40, prin apelul unic de urgența 112, cu privire la faptul ca, pe un teren agricol situat in localitatea Unguraș, un barbat ar…

- Apropiați ai acestuia au plecat sa-l caute dupa ce barbatul nu a ajuns acasa. Salvatorii au mers 3 kilometri pe jos prin padure pentru a ajunge la acesta. L-au gasit conștient, insa suferise mai multe fracturi și zgarieturi grave pe fața și picioare. Ursul i-a rupt maxilarul, dar și o ureche. Acum,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, luni seara, ca un barbat din Harghita a fost atacat de urs, acesta fiind supus unei interventii chirurgicale. ”Avem datoria sa gasim o solutie pentru a contracara atacurile in afara localitatilor”, afirma ministrul, precizand ca trebuie luate masuri pentru…

- Un barbat in varsta de 29 de ani a fost atacat duminica de un urs in afara satului Pauleni, comuna Lupeni. Omul a suferit mai multe leziuni și a fost transportat cu elicopterul SMURD la Targu Mures, potrivit Agerpres . Potrivit directorului Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Harghita, dr. Peter…

- Un urs a atacat, joi seara, animalele dintr-o gospodarie din comuna Grinties, locuitorii din zona fiind avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Neamt, prezenta animalului a fost semnalata intr-o gospodarie din satul Grinties, comuna…