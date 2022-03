Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 3 martie 2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Biroul Teritorial Buzau impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau au efectuat un numar de 32 de perchezitii…

- Un primar PNL, Robert Stefan, a fost saltat și reținut de DIICOT alaturi de alte patru persoane! Cei cinci sunt suspectați de trafic de minori, viol, loviri si alte violente si influentarea declaratiilor și sunt cercetate de catre procurorii DIICOT. Faptele s-au produs in perioada 207 – 2018, victima…

- Un barbat a intrat in vizorul procurorilor de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, care l-au reținut pentru 24 de ore. Masura reținerii a fost luata joi, 27 ianuarie, barbatul fiind cercetat pentru trafic de droguri de…

- Instantele au dispus prelungirea arestului preventiv, respectiv la domiciliu, in cazul a trei barbati deferiti justitiei pentru trafic de droguri. Procurorii DIICOT sustin ca unul dintre inculpati, care este in arest, a cultivat canabis intr-o plantatie de pomi fructiferi dintr-o localitate din judetul…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO Iași au efectuat o percheziție domiciliara, pe raza județului Iași, la locuința unor persoane suspectate de savarșirea infracțiunilor…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea a doua persoane din Satu Mare pentru trafic de droguri de risc, potrivit unui comunicat de presa. De asemenea, a fost o actiune de prindere in flagrant, in prealabil, dupa ce au comercializat cantitatea de 100 comprimate ecstasy (MDMA), in schimbul sumei de 600…

- Doua persoane au fost prinse in flagrant de procurorii DIICOT Satu Mare, in timp ce intentionau sa comercializeze 2,5 kilograme de muguri de cannabis, pentru suma de 9.250 de euro. "La data de 27.12.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism –…