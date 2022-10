Un bărbat din Hunedoara a intrat prin efracție într-o locuință ca să abuzeze sexual un Labrador Zoofilia este un subiect tabu in Romania, insa e departe de a fi o utopie. O demonstreaza un barbat din Hunedoara, care a fost reținut dupa ce a spart in repetate randuri o locuința, ca sa abuzeze sexual un caine din rasa Labrador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE…

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Calarasi a fost retinut pentru 24 de ore, iar politistii propun emiterea unui mandat de arestare preventiva pe numele lui, dupa ce in locuinta sa a fost gasit un pistol letal, semiautomat, incarcat cu 14 gloante pentru care barbatul nu are permis, conform news.ro. Fii…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din judetul Alba este internat in spital, fiind suspect de infectie cu bacilului care produce boala antrax. Autoritatile din judet transmit ca primele analize efectuate indica prezenta bacilului anthracis, subliniind ca se asteapta rezultatele altor analize, informeaza…

- Bogația a devenit ilegala in Romania. Sigur, asta pentru romanii de rand, caci pe posesorii de bolizi de lux sau palate ii cauta mai greu organele legii. Un barbat din Alba s-a ales cu amenda și dosar penal pentru ca ....avea in pivnița peste 200 de litri de vin! Fii la curent cu cele mai…

- Un barbat din judetul Arad a fost ranit, luni dimineata, dupa explozia unei butelii cu gaz in locuinta sa, fara a fi urmata de un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat si o femeie au fost arestati preventiv dupa ce ar fi furat dintr-o locuinta din Bihor peste 120 de grame de bijuterii din aur, dar si bani sau alte bunuri, cu un prejudiciu total de 140.000 de lei, care a fost recuperat partial in urma unor perchezitii. Fii la curent cu cele mai…

- Un urs capturat in municipiul Petroșani, din județul Hunedoara, a fost eliberat in padure de jandarmi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- O explozie a avut loc vineri intr-o locuinta din Calan, judetul Hunedoara, iar in urma acesteia, pompierii au depistat un barbat de aproximativ 60 de ani, inconstient. Acesta a fost transportat de urgenta la spital. Deocamdata nu se stie cauza exploziei, anunța news.ro. Fii la curent cu cele…

- O explozie puternica a avut loc vineri dupa-amiaza intr-o casa din localitatea Calan, județul Hunedoara. Un barbat de 60 de ani a fost ranit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…