- Un barbat de 46 de ani este cercetat de politistii din Galati dupa ce a fost prins cand captura, fara drept, exemplare de sticlete, in custi confectionate special. Cele patru pasari gasite au fost eliberate de politisti, care fac cercetari in acest caz pentru braconaj, transmite News.ro.

- Descoperire șocanta intr-o mașina parcata in apropierea unei școli, in Drobeta-Turnu Severin. Un șarpe de peste un metru și jumatate a fost gasit la motorul autoturismului. Alarma a fost data de proprietarul mașinii, care a observat reptila la una dintre roți și care apoi s-a facut nevazuta. Imediat,…

- Un barbat de 45 de ani este cercetat dupa ce a incercat sa fure seiful cu incasari al unei agentii de pariuri din Craiova, el renuntand dupa declansarea alarmei. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca un barbat de 45 de ani din Craiova a fost…

- Un barbat de 43 de ani, banuit ca ar fi incercat sa violeze o fata de 14 ani s-a sinucis in celula arestului Poliției Galați, folosind cablul telefonului fix. Potrivit IPJ Galați, la data de 27 aprilie, in jurul orei 21,50, Sectia 4 Politie Galati a fost sesizata telefonic de o femeie din municipiul…

- UPS!… Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Iana, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut un barbat, in varsta de 44 de ani, din localitatea Vulcan, județul Dambovița, banuit de comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”, dupa ce ar fi fost depistat conducand …

- CUMPLIT… In urma cu cateva minute s-a produs un accident rutier grav in Barlad, in zona Cotu Negru. Un barbat de 32 de ani s-a rasturnat cu ATV-ul. Victima este in stop cardiorespirator, acum se fac manevre RCP, pentru resuscitare! Sunt alocate doua ambulanțe SAJ Vaslui – substația Barlad, una fiind…

- O femeie din California, medic dermatolog, a fost acuzata oficial ca și-a otravit soțul cu o soluție lichida pentru desfundat țevile, a anunțat biroului procurorului din Orange County. Yue „Emily” Yu, de 46 de ani, a fost acuzata de trei fapte de otravire și una de agresiune domestica cu vatamare corporala,…

- Un tanar olandez a gasit cu ajutorul unui detector de metale o comoara medievala de aur și argint, ingropata in jurul anului 1250. Este vorba despre patru pandantive de aur, pe care femeile de acum 1000 de ani și le atarnau la urechi, și o mana de monede de argint. Tanarul, care este istoric, a povestit…