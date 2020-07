Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de cadre medicale de la Spitalul Judeean din Galai sau infectat cu noul coronavirus. Au fost depistai pozitiv pentru COVID19 i mai muli pacieni ai spitalului iar o secie medical a fost închis. Medicii care sunt în prima linie i trateaz de aproape patru luni pacienii bolnavi spun c sun...

- La Spitalul de Neurochirurgie din Iasi sunt 34 de persoane infectate cu noul coronavirus, din care numai trei sunt pacienți. Si la Spitalul de Pediatrie din Iasi sunt 4 cadre medicale infectate, iar clinica in care lucrau a fost inchisa, transmite Mediafax.Este focar de infectie cu noul coronavirus…

- Asistenta va fi cercetata acum in Comisia de Disciplina. „Șase cadre medicale sunt infectate cu virusulul SARS-CoV-2. Nu sunt in stare grava, sunt cadre medicale care nu au respectat procedura de dezechipare. Una a fost trimisa acasa in momentul respectiv, pe parcursul izolarii s-a pozitivat. O alta…

- Pacienții revin in cabinetele medicale in starea de alerta, dupa starea de urgența. Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS) face recomandari atat medicilor cat și pacienților pentru a preveni infecțiile cu Covid-19 in aceasta perioada.

- Peste 250 de cadre medicale din judetul Botosani au fost infectate cu virusul COVID-19, se arata intr-o informare de presa transmisa, marti, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia Prefectului. Potrivit documentului citat, din totalul celor 251 de angajati din sectorul medical diagnosticati…

- Atat Spitalul Militar, cat si Spitalul de Urgente Sfantul Pantelimon din Focsaniau devenit focare de infectie cu noul coronavirus. Jurnalistii de la Digi 24 au realizat in urma cu doua zile un amplu reportaj la Spitalul de Urgenta din Focsani, cea mai mare unitate medicala din Vrancea care are de aproape…

- ALERTA… Tot mai multe cadre medicale aflate in linia intai in lupta cu coronavirusul sunt depistate pozitiv. Astfel, la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Vaslui a fost depistata o infirmiera de la secția de pneumologie. Aceasta avea simptome, a fost testata și confirmata cu Covid-19. Imediat a fost…