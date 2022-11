Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției nr.5 Poliție Rurala Voinești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, in localitatea Malu cu Flori. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca, pe drumul național 72A, in localitatea Malu cu Flori, s-a produs un eveniment rutier…

- Un tanar de 27 de ani ar fi incendiat cinci mașini parcate pe doua strazi din Sectorul 4, Poliția Capitalei anunțand vineri ca acesta a fost prins și reținut. Conform sursei citate, joi, in jurul orelor 01.30, polițiștii Secției 16 au fost anunțați prin 112 ca la un autoturism parcat la o adresa din…

- La data de 30 octombrie 2022, in jurul orei 19,40, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei cu privire la producerea unui eveniment rutier, in urma caruia un autoturism a fost acroșat, iar conducatorul autoturismului nu a oprit la locul evenimentului, continuandu-și deplasarea. Polițiștii ajunși…

- Polițiștii targovișteni sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște au pus in aplicare un mandat de reținere in regim preventiv pentru 24 de ore pentru Post-ul TARGOVIȘTE: Un barbat de 34 de ani, reținut pentru proxenetism prin metoda loverboy apare prima data in…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, un barbat de 29 de ani. Acesta este banuit ca, la data de 18 septembrie a.c., ar…

- Un adolescent de 17 ani, din Craiova, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata, a fost reținut, marți, de catre polițiștii doljeni. Fapta a fost comisa pe 21 august, in jurul orei 5.00. In timp ce se afla pe bulevardul Racoteanu, din Filiasi, adolescentul a lovit un barbat de 46 de ani,…

- Barbat banuit de infracțiuni de furt calificat, reținut de polițiști Ieri, 30 august, polițiștii au reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de furt calificat. In cursul lunii august, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala au fost sesizați despre faptul ca, in timpul nopții, persoane necunoscute au…

- In ziua de 25 august a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei rutiere, in vederea depistarii si scoaterii din trafic a soferilor care afecteaza siguranta circulatiei pe drumurile publice.