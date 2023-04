Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din California, medic dermatolog, a fost acuzata oficial ca și-a otravit soțul cu o soluție lichida pentru desfundat țevile, a anunțat biroului procurorului din Orange County. Yue „Emily” Yu, de 46 de ani, a fost acuzata de trei fapte de otravire și una de agresiune domestica cu vatamare corporala,…

- Un barbat și angajata unei banci din Oradea au pus la cale un plan prin care sa obțina o suma mare de bani din contul unei persoane decedate, informeaza Bihon.ro Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor au trimis in judecata doua persoane și au incheiat un acord de recunoaștere a vinvației…

- Un parinte din comuna Sirețel a vrut sa-și faca singur dreptate, dupa ce baiatul de clasa a VII-a ar fi fost agresat de secretarul școlii gimnaziale din localitate. L-a prins in curtea școlii, l-a impins și i-a aplicat un pumn. Conducerea școlii susține ca a facut verificari și ca elevul ar fi cel care…

- Un barbat din Florida care a deschis ușa pentru ca auzise un zgomot a fost mușcat de un aligator lung de 3 metri, relateaza The Guardian. Scot Hollingsworth, din Daytona Beach, a declarat pentru postul local de televiziune WKMG ca se uita la televizor cu soția sa cand a auzit o lovitura in usa și […]…

- TRAGEDIE… In autocarul morții, care s-a rasturnat vineri pe Autostrada A1 in Slovenia, erau doi vasluieni care mergeau la munca. Din nefericire, unul dintre ei a decedat in cumplitul accident. Era un tanar de 32 ani din comuna Voinești și provenea dintr-o familie numeroasa de șapte copii. Era singurul…

- BRUTA… Un barbat in varsta de 31 de ani din localitatea Laza s-a ales cu dosar penal dupa ce, la mijlocul saptamanii trecute, pe fondul consumului de alcool, a agresat doua pisici ale familiei. In urma agresiunii, o pisica a murit, iar a doua ar fi suferit mai multe leziuni. Pe fir au intrat polițiștii …

- Un tehnician care lucra la un pisoar telescopic, ce se poate retrage in sol cand nu este utilizat, a murit vineri, in centrul Londrei, dupa ce a fost strivit de dispozitivul amplasat in cartierul West End, a anuntat politia, transmit agentiile AFP si DPA/PA Media. Serviciile de urgenta au fost solicitate…