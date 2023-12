Un bărbat din Baranca a rămas fără acoperiș deasupra capului după un incendiu Un barbat din Baranca a ramas fara acoperiș deasupra capului dupa un incendiu Un barbat din localitatea Baranca a ramas fara acoperiș deasupra capului, in urma unui incendiu ce a avut loc seara trecuta. Acesta a reușit sa iasa din construcție și sa ceara ajutor. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, dar și Serviciul […] Citește Un barbat din Baranca a ramas fara acoperiș deasupra capului dupa un incendiu in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

