Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit, azi noapte, in urma unui incendiu izbucnit intr-o locuința situata la demisolul unei cladiri de pe strada Alexandru Gavra din Arad. Alarma s-a dat in jurul orei 23:45, iar la locul evenimentului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit, azi noapte, in urma unui incendiu izbucnit intr-o locuința situata la demisolul unei cladiri de pe strada Alexandru Gavra din Arad. Alarma s-a dat in jurul orei 23:45, iar la locul evenimentului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Multe tari iau in calcul interzicerea accesului automobilelor electrice in parcarile subterane, dupa modelul celor alimentate cu GPL, din cauza dificultatii operatiunilor de stingere in caz de incendiu. In numeroase orase din Germania acest lucru s-a intamplat deja. Pompierii aradeni s-au confruntat…

- In noaptea de marți spre miercuri, pe o strada din localitatea Vladimirescu, județul Arad, un autoturism electric-hibrid a fost cuprins de flacari. La fața locului au intervenit pompierii aradeni care au lichidat flacarile in trei ore, in contextul in care in astfel de cazuri se folosesc cantitati mari…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate un TIR si un microbuz de transport persoane, marti seara, pe autostrada A1, in judetul Arad, intre localitatile Pecica si Nadlac, informeaza News.ro. ”In aceasta seara, in jurul orei 21.15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un accident in care au fost implicate un TIR si un microbuz de transport persoane a avut loc, marti seara, pe autostrada A1, in judetul Arad, intre localitatile Pecica si Nadlac, sapte persoane fiind ranite si duse la spital. ”In aceasta seara, in jurul orei 21:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- In aceasta seara, in jurul orei 21:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis al judetului Arad a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe A1 la km 580, intre localitatile Pecica si Nadlac In eveniment au fost implicate un automarfar si un microbuz pentru transport…