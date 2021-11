Stiri pe aceeasi tema

- Farmvio este o platforma online specializata pentru fermieri, carora le ofera servicii integrate: promovarea și vanzarea produselor, transport, trasabilitate Fondatorii estimeaza ca cifra de afaceri a Farmvio va ajunge la circa 500.000 euro, pana la sfarșitul lui 2022 Investiția inițiala in acest magazin…

- Romania este SUB media mondiala de vaccinare anti-COVID: 30%, fața de 45% in restul lumii Romania este SUB media mondiala de vaccinare anti-COVID: 30%, fața de 45% in restul lumii „Ne-am batut joc de ce am avut in mana”, a declarat raed Arafat la DigiFM, joi dimineața, fiind intrebat daca puteam evita…

- Un barbat din Straja a fost reținut dupa ce a fost prins intr-un fond de vanatoare din comuna Sucevița cu o pușca pe care deținea ilegal. Jandarmeria Suceava a informat ca marți, 28 septembrie a.c., in jurul orei 17:00, in timpul unei acțiuni pe linia prevenirii braconajului cinegetic in fondul de vanatoare…

- Luptatorul Catalin Morosanu a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins circuland cu viteza de 154 de kilometri pe ora, in judetul Buzau. El a fost amendat cu 1.305 lei, noteaza click.ro. Politistii rutieri din Buzau au prins, in cadrul unor actiuni, 22 de soferi care au depasit limitele legale…

- Un barbat din Eritreea, un stat din nord-estul Africii, care a trecut ilegal frontiera dintre Ucraina și Romania, a fost prins la Straja de polițiștii de frontiera suceveni. Barbatul a fost depistat pe raza acestei localitați in cursul zilei de sambata. Acesta a fost condus la sediul Poliției de Frontiera…

- Joi seara o patrula din cadrul Poliției Orașului Broșteni a oprit pentru control pe raza localitatii, autoutilitara condusa de un barbat de 33 de ani din judetul Neamt, care transporta conform avizului de insotire cantitatea de 19,431 m.c. material lemnos, lemn rotund de esenta rașinoase. In urma verificarilor…

- La 22.08.2021, in jurul orelor 01.20, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe DJ209, in comuna Moara, autovehiculul condus de un barbat de 44 de ani din judetul Ilfov. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica a fost testat de politisti cu aparatul…

- Miercuri noapte o patrula din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe DJ209G, pe raza comunei Straja, autoturismul condus de un barbat de 21 de ani din municipiul Radauți. Cu ocazia verificarii documentelor s-a constatat ca autoturismul nu avea inspecția tehnica periodica efectuata,…