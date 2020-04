Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 73 de ani, confirmat cu COVID-19, a decedat in aceasta dimineata la Institutul de Medicina Urgenta, anunta Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, citat de IPN.

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat ca printre cele sapte persoane care au murit pe parcursul zilei de joi, 16 aprilie, dupa ce au fost infectate cu COVID-19, este si Lidia Lungu, o asistenta medicala din cadrul SR Falesti. Autoritatile au comunicat ca „sistemul medical a pierdut…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale(MSMPS), informeaza despre moartea unui barbat din Criuleni, in varsta de 71 de ani. Astfel, bilanțul deceselor provocate de Covid-19 in Republica Moldova a ajuns la 44.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova informeaza despre inregistrarea a inca doua decese provocate de infecția COVID-19. Este vorba de un barbat, de 65 ani, din or.Tiraspol și o femeie, de 86 ani, din mun. Balți, internata la data de 10.04.2020 in stare grava la SCM…

- O femeie de 65 de ani, din Ștefan-Voda, s-a stins in aceasta seara. Pacienta a fost internata cu Covid-19 la spitalul Republican acum zece zile, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.

- Populația Republicii Moldova are cel mai mult incredere in Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale in lupta și gestionarea situației create de virusul Covid-19. Cel puțin asta arata datele unui sondaj realizat de compania IMAS.

- Covid-19 a facut inca o victima, de aceasta data, la Orhei. Un barbat a decedat in aceasta noapte la spitalul Clinic Republican, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale din Republica Moldova informeaza despre inregistrarea altor doua decese din cauza infectiei COVID-19. Este vorba despre un barbat de 80 ani din Glodeni si un barbat de 80 ani din Soroca, care au fost internati in stare grava.