Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 2 martie 2020, in jurul orei 17.20, un tanar de 27 de ani, din Alba Iulia, in timp conducea un autoturism pe DJ 107B, pe raza localitații Santimbru, nu a nu a pastrat o distanta suficienta fața de autovehiculul din fața sa, condus de un barbat de 49 de ani, din Alba Iulia, intrand in coliziune…

- In data de 19.02.2020, in jurul orei 07:50, un barbat de 40 de ani, din comuna Roșia Montana, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DN74, in localitatea Zdrapți, din direcția Abrud spre Brad, nu a adaptat viteza de deplasare intr-o curba la stanga, pe un carosabil umed, iar autoturismul…

- Ieri, 19 ianuarie 2020, in jurul orei 18.40, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos, au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, la sensul giratoriu de la intersecția DJ 107C cu DN1, a avut loc un eveniment rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat…

- Astazi, 9 ianuarie 2020, in jurul orei 08.40, la intersecția strazilor București cu Florilor din municipiul Alba Iulia, un barbat de 69 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism dinspre strada Florilor, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus pe strada București de…

- In seara zilei de ieri, 2 ianuarie 2020, polițiștii rutieri din Campeni au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier produs pe DN 75, pe raza localitații Bistra. In jurul orei 21.45, șoferul unui autoturism a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus…

- Vineri, 27 decembrie 2019, in jurul orei 20.30, polițiștii din Zlatna au fost sesizați despre faptul ca pe DN 74, raza localitații Izvorul Ampoiului, ar fi avut loc un eveniment rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 50 de ani, din București, in timp ce conducea…

- Vineri, 20 decembrie 2019, in jurul orelor 11.30, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos, au fost sesizați cu privire la producea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, pe raza comunei Ciugud. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 48 de ani, din…

- Un barbat din Alba a caștigat in instanța daune materiale in valoare de 20.000 de lei, dupa ce a fost implicat intr-un accident provocat de o turma de oi. Accidentul s-a petrecut la sfarșitul lunii august a anului 2017, la inceputul anului 2018, proprietarul mașinii avariate l-a acționat in instanța…