- Un accident mortal a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 65 – E 574, la intrare in municipiul Slatina, zona Arcul de Triumf. Polițiștii s-au deplasat de indata la fața locului fiind gasit un autoturism proiectat in Arcul deTriumf și cuprins de flacari. Traficul rutier a fost complet blocat. Pompierii…

- Modulul SMURD de la Secția de Pompieri Nasaud a intervenit la un accident rutier produs pe raza localitații Salva, in care au fost implicate doua autoturisme și un autotren care staționa. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, nu s-au inregistrat victime. Șoferul care a cauzat accidentul are 73 de ani și este…

- Ieri dimineața, polițiștii din Beclean au intervenit la un accident rutier petrecut pe Drumul Național 17, in localitatea Coldau. ”A fost implicat un autoturism care era condus de un tanar de 21 de ani, din Rebrișoara, pe direcția Beclean-Dej și care a intrat in coliziune cu un cap de pod. Doua persoane,…

- Un autoturism a derapat si a parasit partea carosabila, intr un accident produs in localitatea Manasia.Pompierii militari din cadrul Detasamentului de pompieri Urziceni au fost alertati in jurul orei 18:10, sa intervina la un accident rutier produs in localitatea Manasia, in care un autoturism a derapat…

- In aceasta dupa-amiaza, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier ce a avut loc pe Drumul Național 67, km 182, pe raza localitații Mihaești intre un microbuz și un autoturism. Șoferul autoturismului a ramas incarcerat. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții…

- Accident rutier Bascov la intrare in pasaj dinspre Valcea. Intervin pompierii cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat. Potrivit ISU Argeș, autoturismul a intrat intr-o conducta de gaze care a luat foc. In sprijin…

- UPDATE – Conducatorul autoturismului , conștient fost preluat de catre echipajul SMURD și transportat la spital. Din pacate, pasagera nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Cealalta pasagera a fost transportata de o ambulanța SAJ la spital, in stare grava. Pompierii au asigurat și masurile de prevenire…

- Astazi polițiștii Serviciului Rutier acționeaza pe raza județului pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza și prevenirea accidentelor rutiere ce s-ar putea produce pe fondul vitezei excesive sau neadaptate la condițiile de drum. Astfel, polițiștii au depistat cu aparatul radar TruCAM…