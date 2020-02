Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, luni, ascunși intr-un tren de marfa incarcat cu piese auto, cinci sirieni, care intentionau sa ajunga astfel in...

- Cetateni sirieni, ascunsi intr un tren de marfa, depistati la P.T.F. Giurgiu. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsi intr un tren de marfa incarcat cu piese auto, cinci cetateni sirieni, care intentionau sa ajunga astfel in Germania. Alti…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanapalota au descoperit un autoturism marca DAEWOO, model Nubira, in valoare de 2.500 Euro, cautat de autoritatile din Germania. Aseara, in jurul orei 19.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanapalota…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit peste 1300 articole textile, incaltaminte si parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care trei cetateni turci au incercat sa le introduca ilegal in tara, ascunse in compartimentele pentru bagaje ale unor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit 4352 articole pirotehnice, ascunse pe șasiul unei autoutilitare, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca in țara fara a deține autorizațiile necesare. In data de 20.12.2019, in jurul orei 15:…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit 4352 articole pirotehnice, ascunse pe șasiul unei autoutilitare, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca in țara fara a deține autorizațiile necesare. ...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit 1.600 de pachete cu tigari și 283 litri de alcool, pe care doi cetațeni bulgari au incercat sa le introduca ilegal in tara. In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au intocmit lucrare penala pe numele unui cetatean roman, care avea asupra sa un pistol cu gaze si zeci de cartuse, pentru care nu detinea autorizatie. In data de 13.12.2019, in jurul orei 04.00, politistii de frontiera…