- FOTO – Arhiva La data de 7 ianuarie, in jurul orei 20.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Secția 7 Poliție Rurala – au depistat barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Breaza, județul Mureș, in timp ce conducea un autovehicul pe drumul județean 109C, pe raza localitații Geaca…

- Tanarul de 22 de ani era angajat de patru luni la Sectia 2 Rurala din Prundu Bargalui. Martorii povestesc ca circula cu viteza mare si a depasit toate masinile care erau in fata sa. Intr-o curba periculoasa s-a izbit frontal cu un autobuz in care se aflau 35 de persoane. Pasagerii autobuzului nu au…

- Vineri dimineața in timp conducea autoturismul pe strada Cuza Voda din municipiul Suceava, un barbat de 63 de ani din comuna Dolhești, nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stanga spre curtea unui autoservice și a intrat in coliziune cu microbuzul condus regulamentar din sens opus de un barbat…

- Acesta conducea un autoturism prin zona atunci cand a fost observat de o patrula de politie de la Sectia 2 Gara, iar oamenii legii l-au tras pe dreapta. In urma testarii cu alcooltestul, a reiesit o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat. „In urma investigatiilor efectuate s-a constatat…

- Secția 7 Poliție Rurala Malini a fost sesizata sambata la 112 despre faptul ca, pe raza comunei Malini circula un autoturism al carui conducator auto pare sub influența alcoolului și era sa accidenteze un grup de muncitori. Polițiștii deplasați operativ la fața locului au stabilit faptul ca sambata,…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Fantanele, a fost accidentat de o masina dupa ce nu s-ar fi asigurat la efectuarea unui viraj la stanga. Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 17.30, pe DJ 209B, intre comunele Veresti si Dumbraveni.Din cercetarile politiei rezulta ca un barbat in varsta ...

- Doua persoane au ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce mașina in care erau s-a izbit de gardul unui imobil din comuna Fintinele. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 19.30 și a fost provocat de un barbat de 42 de ani, din Suceava. Atit el, cit și un barbat de 45 […]