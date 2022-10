Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 55 de ani, s-ar fi autoaccidentat in timp ce se deplasa, pe un teren viran, cu un ATV, in zona Padina, anunța IPJ Dambovița. Polițiștii Post-ul Autoaccidentare la Padina. Un barbat s-a rasturnat cu un ATV apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 38 de ani din Dragodana a murit in urma unui șoc anafilactic la spitalul din Gaești. Potrivit informațiilor oferite, acesta nu suferea de nicio afecțiune cardiaca. Victima Post-ul Moarte suspecta la spitalul din Gaești in cazul unui barbat adus in stare grava la urgențe apare prima data…

- Prefectura Prahova susține ca Babele si Sfinxul sunt si raman in domeniul public al orasului Busteni, explicand ca decizia Curtii de Apel Pitesti vizeaza doar delimitarea teritoriala dintre orasul Busteni si comuna Moroeni si nu dreptul de proprietate asupra acestora. Luni, presedintele CJ Dambovița…

- Președintele Consiliului Județean Dambovița a anunțat miercuri ca a caștigat definitiv in instanța procesul privind granița dintre județele Dambovița și Prahova, astfel ca monumentele Sfinxul și Babele din masivul Bucegi aparțin de județul pe care il conduce.

- Dupa un proces care a durat sapte ani, judecatorii s-au pronuntat definitiv miercuri, 28 septembrie, asupra disputei teritoriale dintre judetele Prahova si Dambovita, a informat news.ro. Conform instantei, cele doua monumente naturale se afla pe teritoriul judetului Dambovita.Judecatorii Curtii de Apel…

- Pompierii dambovițeni intervin cu mai multe autospeciale de descarcerare și echipaje medicale in cazul unul barbat prins sub o macara in localitatea Matasaru. Victima este conștienta și cooperanta, iar echipajele Post-ul Matasaru: Un barbat a fost prins sub o macara. Se intervine pentru descarcerare…

- Numirea unui barbat pentru a promova accesul de acum gratuit in Scotia la tampoane si absorbante a provocat miercuri numeroase critici, fosta jucatoare de tenis Martina Navratilova denuntand o decizie "ridicola".

- Consiliul Județean Dambovița prin Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza in perioada 12 – 14 august Festivalul „Peștera-Padina”. Evenimentul va avea loc in zona Telecabinei Peștera din Masivul Bucegi. Prin Post-ul Ne distram și invațam sa ingrijim muntele la Festivalul „Peștera-Padina” din…