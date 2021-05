Stiri pe aceeasi tema

- Politistii galateni au intrerupt, in cursul serii trecute, patru evenimente private, care se desfasurau fara respectarea masurilor de prevenire si combatere a infectarii cu virusul SARS -Cov 2, informeaza, duminica, Inspectoratul de Politie al Judetului(IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, doua dintre…

- Vineri seara, in jurul orei 19:50, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe terasa unui restaurat din comuna Viișoara are loc o petrecere la care participa mai multe persoane. Cu ocazia verificarilor efectuate s-a stabilit faptul…

- Ieri, 3 mai 2021, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, impreuna cu polițiști ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi, au intervenit la o locuința din Calnic unde avea loc un botez la care participau 20 de persoane. Evenimentul a fost intrerupt, iar organizatorul acestuia, un barbat…

- Ieri, 1 aprilie 2021, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 40 de ani, din comuna Ciugud, care este cercetat pentru amenințare. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 1 aprilie, in timp ce se afla…

- Doua evenimente private la care au participat zeci de persoane au fost intrerupte de politisti, sambata seara, in doua localuri din municipiul Adjud, in cadrul unei actiuni organizate in scopul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Pe 28 februarie, politistii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au constatat faptul ca, intr-un local de pe raza localitații Curtea de Argeș, era in desfașurare un eveniment cu caracter privat (botez), la care participau aproximativ 40 de persoane. In urma celor constatate, desfașurarea…

- Aproape 50 de persoane s-au adunat seara trecuta pe strada Constantin Brancovanu din Craiova pentru a participa la un priveghi. Polițiștii craioveni au amendat 25 de persoane pentru ca au incalcat masurile individuale de protecție. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, in…