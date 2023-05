Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru un barbat din comuna ieșeana Tomești. A murit dupa ce a cazut intr-o fantana. Soția și nepotul sau au ramas fara cuvinte in momentul in care i-au scos trupul neinsuflețit Scene de coșmar in satul Goruni, comuna ieșeana Tomești. Petru Cobzariu, in varsta de 65 de ani, și-a gasit…

- Un adolescent din California a murit in timp ce incerca sa filmeze o cascadorie pe noul pod de 500 de milioane de dolari din Los Angeles și sa transmita live momentul pe rețelele sociale. Este vorba despre un adolescent de 17 ani, care a incercat sa filmeze o cascadorie pe viaductul 6th Street din…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident in traficul din Iasi, pe bulevardul Carol I. Pantograful unui tramvai ce circula pe ruta Copou-Tatarasi a cazut din cauza unei probleme aparut la reteaua fir-contact…https://www.bzi.ro/un-nou-incident-in-traficul-din-iasi-pantograful-unui-tramvai-a-cazut-si-a-atins-un-autoturism-foto-4718904…

- Incident in municipiul Iasi. Un arbore a cazut peste trei masini parcate pe strada Vasile Alecsandri. La fata locului intervine o autospeciala pentru a degaja zona. „Degajare arbore rupt si cazut peste 3 masini parcate in mun. Iasi, str. V Alecsandri, intervine o autospeciala de intervenție”, a transmis…

- Un nou atac intr-o școala din Belgrad. O fosta eleva a ranit un profesor și o alta fata care invața intr-un liceu privat. O fata in varsta de 16 ani a ranit cu un cuțit o eleva de 15 ani și un profesor in varsta de 43 de ani care a incercat sa o opreasca […] Articolul Un nou atac intr-o școala din…

- Cei doi au fost trimiși in judecata de catre procurorii DNA. La data comiterii faptelor, cel aflat acum in arest era agent de poliție judiciara in cadrul I.G.P.R. -Direcția de Investigare a Criminalitații Economice. Proprietarul gaterului, din localitatea suceveana Bogdanești, este cercetat in libertate…

- NECAZ… Barbatul in varsta de 35 ani din Bunești-Averești, cu afecțiuni psihice și cu ordin de restricție fața de propria familie, s-a aciuat in Huși, „cazandu-se” in fostul spital, a carui cladire a ajuns un focar de infecție, dar și un adapost pentru oamenii strazii. Pentru ca ziua el pornește prin…

- Tragedie pentru o familie din satul Crucea, comuna Lungani, judetul Iasi. Joi, 9 martie 2023, parintii unui bebelus de 4 luni au sunat la 112 pentru ca micutul se afla intr-o stare grava. Medicii de la UPU Tg. Frumos l-au consultat si l-au diagnosticat cu viroza respiratorie. A fost trimis acasa la…