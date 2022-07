Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 65 de ani a murit, duminica, in bazinul pentru adulti al Strandului Municipal din Piatra Neamt. El a fost observat la fundul bazinului de catre salvamari si i s-au aplicat manevre de resuscitare, fara rezultat insa. Politistii au deschis o ancheta si incearca sa stabileasca…

- S-ar parea ca nici bazinele special amenajate nu mai sunt sigure pentru cei care doresc sa se racoreasca pe canicula. Dupa dubla tragedie din comuna Horia, unde doi frați au murit inecați in apele raului Moldova, (detalii aici ) astazi, 3 iulie, in jurul orei 13,30, un barbat, de 65 de ani din Piatra…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica dimineața, in jurul orei 8:30, pe DJ 592D, intre Lugoj și Jabar. Un barbat, in varsta de 73 de ani, care conducea un autoturism dinspre Lugoj inspre Jabar, a pierdut controlul asupra mașinii, care s-a rasturnat in afara carosabilului.…

- Marti seara, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Simion Barnuțiu din municipiul Timișoaran, un barbat s-ar fi aruncat de pe o cladire. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 35 de ani s-ar fi aruncat de la etajul…

- Politistii au demarat o ancheta in cazul unui barbat de 87 de ani, pacient al Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, care a decedat in cursul noptii de sambata spre duminica dupa ce a cazut de la etajul 3 al unitatii medicale, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Bucuresti a decedat, iar un altul de 35 de ani, din Darasti-Ilfov, a fost ranit in urma unui accident produs joi pe DC 107, in comuna Calugareni. „Astazi, pe DC 107, in afara localitatii Hulubesti, comuna Calugareni, judetul Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier,…

- Un barbat de 62 de ani care a fost observat, vineri dimineata, pe o strada din Ploiesti avand asupra sa doua arme este cercetat de politisti, anunta Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barat de 54 de ani a murit si doua femei au fost ranite, marti, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe carosabil, pe DN 7, in judetul Valcea, si a intrat intr-un stalp. Politistii rutieri din Valcea intervin in acest moment la un accident rutier produs pe DN 7. "Din primele date se pare ca…