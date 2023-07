Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta medicala din UK, concendiata dupa ce pacientul cu care avea o aventura de un an a murit in timpul unei partide de amor, in parcarea spitalului. Who is Wrexham Nurse Penelope Williams? Boyfriend of Vicky agehttps://t.co/eMUL1Fgiff — YAPnews (@PatraTonu73264) July 4, 2023 Penelope Williams,…

- Cea de-a treia ediție a Zilelor Clinicii Asclepion, desfașurata in perioada 16-18 iunie 2023, a marcat 20 de ani de activitate a companiei pe piața serviciilor medicale de specialitate din județul Neamț. Conferința medicala cu tema „Asistența medicala ambulatorie, proiectata in spitalizarea de zi pentru…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident nefericit la Iași! Un pacient, in varsta de 70 de ani, a decis sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul 4 al Spitalului de Pneumoftiziologie. UPDATE: Barbatul a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Reprezentanții unitații medicale au avut prima…

- O ancheta interna a fost demarata de conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi dupa ce un pacient, in varsta de 70 de ani, care suferea de cancer in stadiu terminal, s-a aruncat de la etajul patru al cladirii. Purtatorul de cuvant al unitații medicale, Madalina Staicu a precizat ca barbatul…

- Spital din Romania, dat in judecata de catre familia unei paciente, care ar fi murit din cauza unei infecții. Bacteria ar fi fost contactata in unitatea medicala. Evenimentul s-a produs in Alba Iulia, in cursul anului trecut. Spital din Romania, acționat in instanța. O femeie ar fi murit din cauza…

- O asistenta filipineza a murit la 4 zile dupa ce a primit vaccinul anti-Covid. Singapore a platit familiei sale din Filipine despagubiri de 169.000 de dolari americani, informeaza Mediafax.Context: Decesul asistentei a fost al doilea legat de vaccinarea Covid-19 la nivel local, primul caz fiind un cetațean…

- Cosmina Adam, fosta asistenta de la Acces Direct, e in culmea fericirii, asta dupa ce in urma cu o zi, chiar de Paște, aceasta s-a logodit cu partenerul ei de viața cu care formeaza un cuplu de 4 luni. Cantareața de muzica populara ne-a povestit cum s-a intamplat momentul, dar ne-a dat detalii și despre…

- Incidentul s-a petrecut pe 5 aprilie, atunci cand barbatul a ajuns impreuna cu fiica lui care se simțea rau la Spitalul Județean din Sibiu. Potrivit barbatului, fiica sa ar fi stat mai bine de 10 ore in Urgența spitalului, intinsa pe un pat, fara ca cineva sa ii spuna ce probleme are, relateaza OradeSibiu…