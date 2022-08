Un barbat a murit in masivul Ceahlau dupa ce a cazut de la 20 de metri inaltime

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Neamț și IGAV- Aeronava 350 SMURD Iași au finalizat o operațiune de salvare-evacuare a unei turiste din Timișoara care acuza probleme de sanatate. Aceasta a alertat Salvamont prin 112 in jurul orei 13 cand a urcat pe Varful Toaca, acuzand dureri in piept, brațe și stare generala foarte proasta.…

- Doi adulti constienti cu politraumatisme au fost preluati de catre echipajele SAJ și cel de-al treilea adult constient, cu politraumatisme a fost preluat de catre echipajul TIM si transportați la spital. Persoanei inconstiente, descarcerate i s-au aplicat manevre de resuscitare catre un echipaj SAJ…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a gazduit concertul artistului The Weeknd in Philadelphia, pe 14 iulie, informeaza News.ro. Potrivit revistei americane Variety, care citeaza Philadelphia Inquirer, barbatul, in varsta de 32 de ani,…

- Vineri, 24 iunie, seara tarziu, o femeie din Iași, in varsta de 29 de ani, a leșinat in zona Piciorul Fantanelelor din masivul Ceahlau, . Aceasta se afla pe munte impreuna cu un grup, au urcat pana la Toaca și la coborare, femeia a leșinat și in momentul caderii a suferit un traumatism cranio-facial,…

- Un copil de un an și 10 luni a cazut, vineri, de la etajul 4 al unui bloc din Oraștie, județul Hunedoara. Baiatul nu a putut fi salvat. Potrivit Poliției Hunedoara, un copil de 1 an și 10 luni a cazut de la etajul 4 al unui bloc din Oraștie. Copilul a fost transportat la […] Articolul Un copil de un…

- Mourad Lamrabatte (31 de ani), un fost fotbalist olandez, a decedat in timpul vacanței pe care o petrecea in Mallorca, alaturi de soția și cei doi copii ai sai. Fost jucator la Vitesse, Lamrabatte a murit dupa ce s-a aruncat de pe o stanca inalta de 35 de metri, sub privirile impietrite ale familiei…