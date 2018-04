Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca, in Noaptea de Inviere, au fost mobilizati peste 4.600 de pompieri cu 800 de autospeciale de stingere, fiind pregatite peste 320 echipaje SMURD. Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in peste 1000 de situatii.

- Bisericile din toata tara se pregatesc pentru slujba de Inviere. Pompierii au verificat lacasurile sfinte si le-au explicat preotilor cum sa procedeze in cazul unei situatii de urgenta. Obligatii au insa si credinciosii.

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Un accident rutier grav s-a produs joi, dupa ora 15, in localitatea Ganeasa-Șindrilița din județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in accident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz.Vom reveni cu amanunte!

- Un accident rutier grav s-a produs joi, dupa ora 15, in localitatea GAneasa-Șindrilița din județul Ilfov.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in acceident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz. Sunt trei victime, dintre care una incarcerata. Doua dintre victime…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- "Pe partea ambulantelor din dotare, trebuie sa mentionez ca situatia este extrem de grava pe plan national. Nu vorbesc numai de SMURD, vorbesc si de serviciile de ambulanta - ganditi-va ca avem un numar mare de ambulante care circula pe drumuri, care au peste 700.000 de km la bord. Defectiunile repetate…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…