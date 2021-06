Un bărbat a fost reținut după ce ar fi furat dintr-o locuință din Făgăraș Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaraș, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “furt calificat”. Din cercetarile efectuate in cauza, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta 37 ani, din municipiul Fagaraș, ar fi patruns pe timp de noapte, prin escaladarea geamului, in locuința unei persoane din municipiul Fagaraș, județul Brașov, iar din interiorul acesteia ar fi sustras o suma de bani. In baza probatoriului administrat in cauza,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

