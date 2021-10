Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 de ani a fost depistat la volan sub influenta bauturilor alcoolice de doua ori in aceeasi noapte, acesta facand acum obiectul a doua dosare penale, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."La data de 6 octombrie, in jurul orei 20,40, politistii Serviciului Rutier…

- Un adolescent, de 15 ani, din comuna Naruja, a fost depistat de politisti in timp ce conducea o autoutilitara pe DJ 205M, in stare de ebrietate, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, informeaza Agerpres . „La data de 11 septembrie, ora 23.55, politistii Compartimentului…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din judetul Neamt, a fost depistat de politisti conducand un autoturism pe E 85 in timp ce se afla sub influenta drogurilor, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "La data de 8 august, ora 19,00, politistii Serviciului…

- Un șofer a fost prins in trafic, in Galați. Barbatul in varsta de 54 de ani era aproape de coma alcoolica. In urma testarii, etilotestul a aratat o concentrație de 3,66 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IJP Galați, barbatul a fost prins in timp ce conducea pe strada Uzina de Apa. La testare,…

- Un barbat de 54 de ani din Galati a fost retinut, dupa ce a fost depistat la volan, sambata, cu o alcoolemie de 3,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.

- Politistii galateni au deschis un dosar penal in cazul unei adolescente de 17 ani din localitatea Branistea care a avut, duminica, o tentativa de suicid urmata de deces luni, la spital, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, o femeie din Branistea…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de aproximativ 55.000 de lei. Totodata au fost reținute, in vederea suspendarii dreptului de circulație,…