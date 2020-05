Stiri pe aceeasi tema

- Trupul unui barbat a fost gasit spanzurat, duminica dimineața, de pompierii care au intervenit sa stinga incendiul unei locuințe din Chițoc, județul Vaslui, aflata in apropierea locului tragediei, noteaza Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, la…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, care lucra la decolmatarea unei fantani in localitatea Bogdanita, a fost salvat, marti, de pompieri, dupa ce a cazut la o adancime de 12 metri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui."Detssamentul de pompieri Barlad…

- Un incendiu devastator a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 18:30, in localitatea bistrițeana Ilva Mica. Mai multe case și doua autovehicule au fost afectate de flacari. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații…

- Ziarul Unirea FOTO. Zi „DE FOC” pentru personalul din cadrul ISU Alba. Pompierii militari INCA se lupta cu stingerea unor flacari din județ, dupa o zi foarte solicitanta A fost o zi foarte incarcata pentru pompierii militari din cadru Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,UNIREA” al județului…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dupa-amiaza, pe o suprafata cu vegetatie uscata din apropierea DE 581, pe raza comunei Oltenesti, la fata locului intervenind un echipaj din cadrul Sectiei de pompieri Husi cu o autospeciala de stingere. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- UPDATE, ora 19:00 – O femeie in varsta de 55 de ani si un barbat de 41 de ani au decedat si sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, marti, pe DN 2F, pe raza comunei Puscasi, pentru care a fost declansat Planul Rosu de Interventie, au informat reprezentantii Inspectoratului…

- Pompierii de la detasamentele Husi si Vaslui din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit, in cursul noptii de marti spre miercuri, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata, in total fiind afectata o suprafata de aproximativ 200 de hectare."Sectia…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un supermarket din municipiul Barlad. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Marius Stanciu, la sosirea echipajelor de interventie, incendiul se…