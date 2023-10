Stiri pe aceeasi tema

- La data de 28.09.2023, Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea unei femei, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Aceasta a fost prinsa la un control in trafic cu nu mai puțin…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Cluj au retinut un inculpat pentru trafic de droguri de risc, care ulterior a fost arestat, potrivit Agerpres."La data de 21.09.2023, procurorii Directiei de Investigare a…

- Marti dimineata au avut loc mai multe percheziții in judetul Bistrita-Nasaud, la membrii unui grup infracțional organizat, care au furat arme de foc din Spania și din alte tari UE, le-au adus in Romania si le-au pus spre vanzare. ”La data de 12.09.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri…

- S a retinut ca, in cursul lunii iulie 2022, inculpatul impreuna cu alti sapte inculpati, arestati preventiv in aceasta cauza, au constituit un grup infractional organizat in scopul introducerii si vanzarii in Romania de droguri de risc provenite din Spania.Duminica, 3 septembrie 2023, procurorii Directiei…

- Trei persoane au fost reținute pentru trafic de droguri, in urma a 8 percheziții efectuate marți de procurorii DIIOCT Bistrița-Nasaud și polițiștii SCCO Bistrița-Nasaud. Doua dintre persoanele reținute vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventiva, iar cea de a treia a fost pusa sub…

- Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de polițiști si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc – ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…

