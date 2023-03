Stiri pe aceeasi tema

- Un istoric olandez a descoperit o comoara medievala unica, cu o vechime de 1.000 de ani, constand din patru podoabe din aur pentru urechi, doua fasii din aur si 39 de monede de argint, a anuntat joi Muzeul National de Antichitati din Tarile de Jos, transmite Reuters.

- Un focos fuzant neexplodat a fost gasit in padurea Calugareni de catre un barbat care desfasura, ca hobby, activitati de cautare a obiectelor vechi prin folosirea unui detector de metale, a anuntat ISU Giurgiu, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doi barbați gasiți vinovați de furtul unui tezaur viking in valore de 3 milioane de lire sterline, adica peste 3,4 milioane de euro, au fost obligați sa plateasca cate 600.000 de lire sterline fiecare sau sa mai petreaca 5 ani in inchisoare.

- FOTO| Comoara din ALBA, gasita cu ajutorul detectoarelor de metale: Unde au fost gasite sute de monede antice Comoara din ALBA, gasita cu ajutorul detectoarelor de metale: Unde au fost gasite sute de monede antice Un barbat a gasit o adevarata comoara in Alba, cu ajutorul detectorului de metale, care…

