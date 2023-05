Pasagerul unui zbor al companiei Asiana Airlines a declarat poliției ca a deschis o ușa a avionului cu cateva minute inainte ca acesta sa aterizeze la Daegu, in Coreea de Sud, vineri, pentru ca se simțea „inconfortabil”, a relatat agenția de presa Yonhap, citata de Reuters. Barbatul, in varsta de 30 de ani, a declarat […] Articolul Un barbat a deschis in zbor ușa unui avion de pasageri, pentru ca se simțea „inconfortabil” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .