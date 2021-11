Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Germania s-a ales cu dosar penal și a ratat și șansa de a-și lua permisul conducere, dupa ce s-a urcat singur la volan și a condus pana la locația in care trebuia sa susțina examenul auto. Acesta le-a explicat polițiștilor ca nu voia sa intarzie, scrie Euronews.

- Un barbat in varsta de 37 de ani s-a ales cu dosar penal și cu examenul auto anulat, dupa ce a condus pana la locul de examinare, deși nu avea inca permis de conducere. Acesta le-a spus polițiștilor ca nu voia sa intarzie, potrivit euronews.Omul a condus singur, luni, pana la centrul de testare din…

- Polițiștii de frontiera de la vama Petea, din judetul Satu Mare, au descoperit la controlul de frontiera un autoturism Volkswagen Touareg, in valoare de peste 100.000 de lei, care figureaza ca fiind furat din Germania.

- Polițiștii Postului de Poliție Crasna au oprit in trafic, vineri, 15 octombrie, in localitatea Banișor, un autoturism condus de un barbat de 46 de ani, din Zalau. Din verificarile efectuate de polițiști, a reieșit ca autovehiculul condus de barbat era neinmatriculat. In cauza s-a intocmit dosar penal,…

- Un barbat de 44 de ani, din comuna doljeana Sopot, a fost protagonistul unui accident rutier produs noaptea trecuta in Craiova. Polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au fost sesizați ca pe strada Sfinții Apostoli, la intersecția cu strada Spania, din Craiova a avut loc un accident rutier. La…

- La data de 29 septembrie 2021, in jurul orei 08.30, pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud, un barbat de 74 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un camion condus de un barbat de 52 de ani, din Bulgaria. In urma accidentului, conducatorul autoturismului…

- Un accident de circulație, soldat cu trei victime, a avut loc astazi in Coldau, la intersecția Drumului Național 17 cu Drumul Național 17D. Conform IPJ BN, un autotren condus de un barbat de 57 de ani din Marghita, județul Bihor, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 52 de ani…