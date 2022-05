Pe rețelele de socializare au fost publicate duminica mai multe inregistrari video in care se vede cum un barbat arunca o prajitura in geamul care protejeaza Mona Lisa, capodopera lui Leonardo da Vinci, expusa la muzeul Louvre din Paris, potrivit BFM TV . Evenimentele, relatate de cotidianul spaniol El Pais și de CNN Brasil, ar fi avut loc duminica, 29 mai, la pranz. La ora 13.30, un utilizator Twitter a scris: „Tocmai am vazut un barbat aruncand o bucata de tort in Mona Lisa”. Doua ore și jumatate mai tarziu, el a postat o inregistrare video, in care arata celebrul tablou in spatele geamului…