- Un barbat a suferit arsuri la picior, iar sotia sa a suferit un atac de panica dupa ce casa in care locuiesc in Piatra-Neamt a fost cuprinsa de un incendiu, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat ca la momentul sosirii pompierilor, incendiul se manifesta…

- Transportatorii romani ameninta cu blocarea vamilor la granita cu Ungaria din cauza "excesului de zel" de care dau dovada politistii de frontiera maghiari la controlul camioanelor de marfa. La vama cozile se intind pe 25 de kilometri. Vicepresedintele Asociatiei Patronale a Transportatorilor…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți seara, in jurul orei 21.30, in localitatea Batrani. Pompierii au fost solicitați sa intervina, iar echipajele ajunse la fața locului au descoperit, in urma operațiunilor de recunoaștere, trupul neinsufletit al unui barbat de 64 de ani. Cercetarile pompierilor…

- Un echipaj, alcatuit din 7 scafandri, din județele Hunedoara, Cluj, Dolj si Constanța, ce se aflau la exercitiu au fost solicitati in aceasta dimineața la o situație reala. Pompierii sunt implicați, in judetul Sibiu, pentru cautarea in apele Oltului a unei persoane implicata intr-un accident…

- Focul a izbucnit in sauna salii de sport, care era plina de oameni la acel moment. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina pe Bulevardul Cetații din Timișoara, la incendiul izbucnit in sala de fitness. Potrivit ISU Banat, la fața locului au ajuns 13 subofițeri și doua autospeciale cu apa…

- Un barbat de 55 de ani a murit, joi, in urma unui incendiu care a cuprins o locuința din localitatea Slobozia, orașul Roznov, județul Neamț, anunța MEDIAFAX.Citește și: Justiție oarba! Doi torționari au fost achitați de instanța Potrivit ISU Neamț, doua autospeciale de stingere și o…

- Un barbat de 73 de ani din municipiul Arad a murit, miercuri dupa-amiaza, intr-un incendiu izbucnit in locuinta sa, dupa ce a adormit cu tigara aprinsa. Incendiul s-a manifestat intr-o locuinta aflata la...

- Pompierii au fost solicitați de urgența, printr-un apel la 112, sa intervina la un incendiu pe strada Abatorului din Arad. Luptatorii cu focul au intrat intr-un apartament din care ieșea un fum dens, de unde au scos un barbat care, din nefericire, nu a mai putut fi salvat de medici, fiind declarat decesul.…