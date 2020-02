Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de doar 14 ani, din Constanța, este in moarte cerebrala la spitalul din Constanța, dupa ce a fost batut de un practicant al sporturilor de contact. Agresorul este, insa, tot un adolescent, care se afla in acest moment in arest la domiciliu și care posteaza mesaje revoltatoare…

