- Un pilot adolescent a devenit cea mai tanara persoana care a zburat singura in jurul lumii intr-un avion de mici dimensiuni. Mack Rutherford, in varsta de 17 ani, a aterizat la Sofia dupa o calatorie de cinci luni in 52 de țari, relateaza BBC.

- Doi luptatori de la CS Heracle, practicanti ai stilului greco-romane, au urcat pe podium la Campionatul Mondial U20 de la Sofia (Bulgaria). Reprezentand Republica Moldova, Alexandru Solovei a obtinut medalia de argint la categoria 72 de kilograme, fiind invins in finala de Gurban Gurbanov (Azerbaidjan).…

- Accidentul a avut loc in orasul Stara Sagora din sudul Bulgariei. Autocarul se deplasa spre capitala Sofia cand a parasit soseaua si s-a rasturnat intr-un sant. Din cate se pare, șoferul autocarului inmatriculat in Serbia a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un șanț. Inițial, autoritațile…

- Avionul care a zburat ilegal prin mai multe țari din estul Europei ar fi avut ca destinație finala Romania. Aceasta ipoteza reiese din datele zborului suspect, așa cum sunt ele cunoscute in acest moment. Avionul a fost cumparat din Lituania și avea numar de inmatriculare de Lituania. De acolo, el a…

- Vineri noapte, nationala de fotbal a Bulgariei a aterizat la Tbilisi, iar autocarele care transporta jucatorii si stafful tehnic spre hotel s-au ciocnit. In urma accidentului, Todor Nedelev, mijlocașul lui Botev Plovdiv, a fost transportat de urgența la un spital din capitala Georgiei, cu taieturi la…

- Echipajul avionului care a zburat ilegal prin patru țari NATO, inclusiv prin spațiul aerian al Romaniei, a disparut undeva in Bulgaria. Potrivit presei de la Sofia, autoritațile bulgare au gasit avionul la sol insa n-au gasit niciuna dintre persoanele care s-ar fi putut afla la bordul acestuia. Avionul…

- Avionul privat care a patruns in mod neautorizat miercuri dupa-amiaza in Ungaria, Romania si Serbia a aterizat in Bulgaria, pe o pista neutilizata, iar autoritatile bulgare incearca sa afle cui apartine si sa clarifice situatia. Ministerul Apararii de la Sofia a anuntat ca avionul privat, de tip…

- Judecatorii bulgari ar trebui sa decida azi soarta Elenei Udrea, daca va ramane in arest in Bulgaria sau va fi extradata in Romania, pentru a-și ispași pedeapsa cu inchisoarea. Astazi, 1 iunie, Curtea de Apel din Sofia va decide daca admite sau nu contestatia pe care Elena Udrea a facut-o, dupa ce judecatorii…