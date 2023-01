Oliver Frankel are 14 ani și este din Sibiu. Adolescentul este singurul roman care a fost pe scena Musikverein, la concertul de Anul Nou de la Viena. Canta in corul de baieți care, alaturi de Filarmonica din Viena, invioreaza prima zi a anului cu valsuri celebre vieneze. Concertul este transmis in fiecare an de TVR. Oliver a inceput sa cante arii clasice inca de la varsta de 4 ani, iar vocea sa este cu adevarat impresionanta. Baiatul a fost remarcat in urma cu trei ani, intr-o vacanța de schi in Austria, dupa cum povestește chiar mama sa, Lavinia Frankel, la TVR1.„Proprietara pensiunii a facut…