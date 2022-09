Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care este cunoscut avand probleme psihice a ajuns de urgența la spital dupa ce a incercat sa-și taie gatul. Barbatul are 45 de ani si este domiciliat in Voinești. Acesta a fost preluat de un echipaj de Terapie Intensiva si internat de urgența la Sf. Spiridon. Ulerior a intrat in chirurgie.…

- FOC… Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit ieri, 13 august a.c., in sprijinul Serviciului de Voluntari pentru Situații de Urgența (SVSU) Tanacu, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la vegetația uscata și maracinișul din localitatea Tanacu, comuna Tanacu, in zona Releu. La intervenție…

- Un roman in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul unui bloc din landul german Saxonia-Anhalt, informeaza Bild. Incidentul a avut loc marți, in jurul orei 8 seara. Barbatul a ieșit pe geamul unui apartament de la etajul 5 și s-a agațat de fațada cladiri. La un moment dat […] Articolul…

- Un barbat in varsta de 27 de ani a fost ranit grav, dupa ce a cazut, sambata dimineața, de la etajul 3 al unui bloc din Pitești, județul Argeș, in timp ce se afla la o petrecere. Polițiștii din Pitești au fost sesizați, sambata dimineața, prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, ca…

- Un barbat de 70 de ani a fost la un pas de moarte in urma unui accident stupid. A fost gasit sangerand abundent, cu gatul taiat. Un jandarm a sunat la 112. Un botosanean de 70 de ani era cat pe ce sa-si piarda viata in fata unei scoli din municipiul Botosani. Incidentul a avut […] Articolul Un jandarm…

- GRAV…Accidentul a avut loc miercuri dimineata, in fata sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta «Podul Inalt» Vaslui. Un barbat, despre care martorii au povestit ca era ceva mai corpolent, s-a dezechilibrat si a cazut de pe o trotineta electrica. Chiar daca, in primele minute de la producerea…

- Un adolescent de 16 ani a murit, sambata noaptea, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul pe care-l conducea si a fost prins sub vehicul, in comuna Lazarea, satul Ghidut. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a informat ca accidentul s-a petrecut…

- Un baiat in varsta de 17 ani i-a salvat viata unei femei de 80 de ani care a cazut si si-a pierdut cunostinta pe strada. Tanarul a inceput imediat manevrele de resuscitare si nu a renuntat pana la sosirea ambulantei. Episodul a fost povestit pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situatii de…