- LIVE-VIDEO: Un avion privat inmatriculat in Romania s-a prabușit intr-o cladire din Milano. Toate persoanele de la bord au murit Un avion privat inmatriculat in Romania s-ar fi prabușit duminica dupa-amiaza in apropierea aeroportului Linate din Milano. Avionul, un Pilatus PC12 inmatriculat YR-PDV, a…

