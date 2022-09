Un avion plecat de la Suceava spre Roma a fost interceptat de 2 avioane de vanatoare italiene Avionul – un Boeing 737 care decolase de pe Aeroportul din Suceava si avea destinația Ciampino, (Roma) a pierdut comunicatiile cu turnul de control iar autoritatile italiene au hotarat sa trimita doua avioane de lupta Eurofighter de la baza aeriana Gioia del Colle (in provincia Bari) care au reusit sa identifice si sa ia legatura cu avionul care ducea pasagerii romani in Italia. Cu puțin timp inainte ca cele doua avioane de lupta Eurofighter ale Forțelor Aeriene sa ajunga in zona in care se afla avionul de pasageri, pilotul a reușit sa restabileasca legatura radio cu turnul de control, insa procedura… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

