Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar american s-a prabusit dupa ce a suferit un ''accident'' in timpul unui zbor de antrenament in Mediterana Orientala, a anuntat sambata Comandamentul american din Europa (EUCOM), fara a preciza care este soarta echipajului, transmite AFP.''In seara de 10 noiembrie, un avion militar american…

- Aeronava s-a prabusit vineri seara, dupa ce a suferit un accident in timpul unui zbor de antrenament, in estul Marii Mediterane, a anunțat Comandamentul american din Europa, relateaza CNN.Comandamentul nu a precizat ce tip de aeronava militara s-a prabușit sau daca exista supraviețuitori.„Din respect…

- Un avion militar american s-a prabușit deasupra estului Marii Mediterane, a anunțat Comandamentul SUA din Europa.Comandamentul a precizat intr-un comunicat ca aeronava s-a prabușit in timp ce facea operațiuni de antrenament, noteaza Associated Press. Cauza este in curs de investigare, dar…

- Un avion militar american s-a prabusit deasupra estului Marii Mediterane, a anuntat sambata Comandamentul SUA din Europa, relateaza Associated Press, citat de news.ro.Comandamentul a precizat intr-un comunicat ca aeronava s-a prabusit in timp ce desfasura operatiuni de antrenament. Cauza este in…

- Un avion militar italian s-a prabușit sambata in timpul unui show aviatic la Torino (nord-vestul Italiei), lovind o masina si omorand o fetita in varsta de cinci ani, au relatat media italiene, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Un avion tactic de bombardament Su-24 s-a prabusit marti in sudul regiunii Volgograd in timpul unui zbor de antrenament, a anuntat agentia de stiri TASS, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters.

- Un avion tactic de bombardament Su-24 s-a prabusit marti in sudul regiunii Volgograd in timpul unui zbor de antrenament, a anuntat agentia de stiri TASS, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters.

- Un avion tactic de bombardament Su-24 s-a prabusit marti in sudul regiunii Volgograd in timpul unui zbor de antrenament, a anuntat agentia de stiri TASS, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters.